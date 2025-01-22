Video Dünya İsrail'den Cenin'e saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var | Video
İsrail'den Cenin'e saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var | Video

İsrail'den Cenin'e saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var | Video

22.01.2025 | 10:53

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kentine baskın ve saldırılarında 10 Filistinlinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

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