İsrail'den Cenin'e saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var | Video
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kentine baskın ve saldırılarında 10 Filistinlinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.
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