İsrail Gazze’de yerleşim alanını havaya uçurdu! Askerler böyle sevinç çığlığı attı

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un doğusundaki Abasan bölgesinde geniş bir yerleşim alanını patlayıcılarla uzak mesafeden havaya uçurdu.
Tank üzerinden çekildiği anlaşılan görüntüde, patlamanın gerçekleşeceği alanı güvenli bir mesafeden izleyen İsrail askerlerinin patlama esnasında sevinç çığlıkları attığı ve alkışladığı, yerleşim bölgesinin tamamında ise yoğun dumanların yükseldiği görülüyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNİ GECE BOYUNCA BOMBALADI
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 107. gününde sürüyor.
İsrail askerleri, Gazze'deki yerleşim alanını sevinç çığlıklarıyla havaya uçurdu | Video
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, gece boyu devam eden İsrail saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze kent merkezindeki Yermuk Pazarı'nda bir aracı hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı, çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.
İsrail topçu birlikleri de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Menara Mahallesi'ne saldırılar düzenledi.
Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı'na ise gece boyunca hava saldırısı gerçekleştirildi.
Han Yunus'un batısındaki Emel Mahallesi'nin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınması sonucu bir Filistinli öldü çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail savaş gemileri de Deyr el-Belah ve Han Yunus kıyıları ile Han Yunus'taki Nasr Hastanesi'nin çevresini yoğun şekilde bombaladı.
İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI 25 BİN 105'E YÜKSELDİ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e çıktı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 178 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 293 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.
Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 25 bin 105'e, yaralı sayısının ise 62 bin 681'e yükseldiğini bildirdi.