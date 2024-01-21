İsrail askerleri, Gazze'deki yerleşim alanını sevinç çığlıklarıyla havaya uçurdu | Video
Gazze Şeridi'ndeki geniş bir yerleşim alanının tamamını havaya uçuran İsrail askerlerinin sevinç çığlıkları attığı anlar, işgalci İsrail'in zalimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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