Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal "Terörist üssü vurduk" açıklaması
Giriş Tarihi: 17.10.2023 23:50 Son Güncelleme: 18.10.2023 00:13

İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal "Terörist üssü vurduk" açıklaması

İsrail, insanlık suçlarına bir katliam daha ekledi. Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi, İsrail tarafından havadan bombalandı. En az 500 Filistinli çocuk, bebek ve yaşlıların da aralarında bulunduğu kişi hayatını kaybetti. Katliamla ilgili İsrail cephesinden skandal bir açıklama geldi. Netanyahu'nun Dijital Medya Sözcüsü Hananya Naftali, saldırıyı İsrail ordusunun gerçekleştirdiğini sosyal medya üzerinden açıkladı. Naftali daha sonra bu paylaşımını sildi.

İsrail Gazze’deki hastane katliamını kabul etti! Skandal Terörist üssü vurduk açıklaması

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken Filistin'de korkunç bir saldırı gerçekleşti. Katliama doymayan İsrail, Filistin'de bir hastaneyi vurdu. İsrail'in kanlı saldırısında aralarında çoğu bebek, kadın ve yaşlıların olduğu 500'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER!

Katliam niteliğindeki saldırı sonrası hastane dehşete düşüren bir manzara ile karşı karşıya kaldı.

İSRAİLLİ SÖZCÜ KATLİAMI KABUL ETTİ

Öte yandan Benjamin Netanyahu'nun Dijital Medya Sözcüsü Hananya Naftali, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalayarak sivilleri öldürdüğünü kabul eden bir paylaşım yayınladı.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Naftali, İsrail ordusunun bir "terörist üssünü" vurduklarını düşündüklerini bildirdi. Soykırımı açıkça kabul eden İsrailli sözcü daha sonra paylaşımını sildi.

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Katil İsrail Gazze'de hastane vurdu!

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal "Terörist üssü vurduk" açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA