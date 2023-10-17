İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal "Terörist üssü vurduk" açıklaması

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken Filistin'de korkunç bir saldırı gerçekleşti. Katliama doymayan İsrail, Filistin'de bir hastaneyi vurdu. İsrail'in kanlı saldırısında aralarında çoğu bebek, kadın ve yaşlıların olduğu 500'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.
KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER!
Katliam niteliğindeki saldırı sonrası hastane dehşete düşüren bir manzara ile karşı karşıya kaldı.
ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
Naftali, İsrail ordusunun bir "terörist üssünü" vurduklarını düşündüklerini bildirdi. Soykırımı açıkça kabul eden İsrailli sözcü daha sonra paylaşımını sildi.İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Katil İsrail Gazze'de hastane vurdu!