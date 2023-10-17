İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal "Terörist üssü vurduk" açıklaması

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken Filistin'de korkunç bir saldırı gerçekleşti. Katliama doymayan İsrail, Filistin'de bir hastaneyi vurdu. İsrail'in kanlı saldırısında aralarında çoğu bebek, kadın ve yaşlıların olduğu 500'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.