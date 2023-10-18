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Giriş Tarihi: 18.10.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 09:37

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA: Katil İsrail Gazze'de hastane vurdu! Bombalı saldırıda 500 kişi hayatını kaybetti! İşte son durum

GAZZE SON DAKİKA | İsrail, 11 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Havadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'de her 5 dakikada bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bilinirken İsrail, katliamını sürdüreceğini korkunç bir saldırıyla tekrar gösterdi. Son gelen Gazze Sağlık Bakanlığı açıklaması vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında en az 500 şehit var. Dünyanın gözleri önünde yaşanan kıyımdan korkunç görüntüler geliyor. Enkaz altında çok kişi var. Ölü sayısının daha da artma ihtimali yüksek. Hamas ve FKÖ de "Saldırı bir soykırımdır" açıklamasında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

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İSRAİL GAZZE SON DAKİKA: Katil İsrail Gazze’de hastane vurdu! Bombalı saldırıda 500 kişi hayatını kaybetti! İşte son durum

SON DAKİKA: İSRAİL'DEN GAZZE'DE HASTANE KATLİAMI

İsrail, 11 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Havadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'de her 5 dakikada bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bilinirken İsrail bir insanlık suçu işliyor. Son olarak Gazze'de hastanenin vurulduğu öğrenildi. En az 500 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine bombalı saldırısında 500 şehit var." açıklamasında bulundu.

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA: Katil İsrail Gazze’de hastane vurdu! Bombalı saldırıda 500 kişi hayatını kaybetti! İşte son durum

İSRAİL'DEN SİVİL KATLİAMI! HASTANEYİ VURDULAR

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusu dünyanın gözü önünde tam anlamıyla bir katliam gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastane saldırısında en az 500 kişi öldü | Video

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İSRAİL GAZZE SON DAKİKA: Katil İsrail Gazze’de hastane vurdu! Bombalı saldırıda 500 kişi hayatını kaybetti! İşte son durum

EVLERİ YIKILANLAR DA HASTANEYE SIĞINMIŞTI

Hastane saldırısı sonrasında ortaya korkunç görüntüler çıktı. Enkaz altında da çok sayıda kişi var. Ölü sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Filistin hükümetinin Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf da yaptığı açıklamada, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin hastaneye sığındıklarını belirtti.

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA: Katil İsrail Gazze’de hastane vurdu! Bombalı saldırıda 500 kişi hayatını kaybetti! İşte son durum

Marouf, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu sırada İsrail savaş uçaklarının hastaneyi vurduğunu ifade etti. Marouf, İsrail'in savaş suçu işlediğini belirterek, "Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi" dedi.

İşte İsrail'in saldırısı sonucu yüzlerce kişinin can verdiği o hastane | Video

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA: Katil İsrail Gazze’de hastane vurdu! Bombalı saldırıda 500 kişi hayatını kaybetti! İşte son durum

ÖLENLERİN ÇOĞU ÇOCUK, BEBEK VE KADIN

Hastanenin tam anlamıyla yerle bir olduğu belirtiliyor. Filistin'de 15 yıl sonraki en kanlı katliam yaşandı.

İsrail'in canice gerçekleştirdiği ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan saldırıdan acı haberler gelmeye devam ediyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk, bebek ve kadın olduğu öğrenildi.

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