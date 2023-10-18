Giriş Tarihi: 18.10.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 09:37

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA: Katil İsrail Gazze'de hastane vurdu! Bombalı saldırıda 500 kişi hayatını kaybetti! İşte son durum

GAZZE SON DAKİKA | İsrail, 11 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Havadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'de her 5 dakikada bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bilinirken İsrail, katliamını sürdüreceğini korkunç bir saldırıyla tekrar gösterdi. Son gelen Gazze Sağlık Bakanlığı açıklaması vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında en az 500 şehit var. Dünyanın gözleri önünde yaşanan kıyımdan korkunç görüntüler geliyor. Enkaz altında çok kişi var. Ölü sayısının daha da artma ihtimali yüksek. Hamas ve FKÖ de "Saldırı bir soykırımdır" açıklamasında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...