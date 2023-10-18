Video Dünya İşte İsrail'in saldırısı sonucu yüzlerce kişinin can verdiği o hastane | Video
İşte İsrail'in saldırısı sonucu yüzlerce kişinin can verdiği o hastane | Video

İşte İsrail'in saldırısı sonucu yüzlerce kişinin can verdiği o hastane | Video

18.10.2023 | 09:02

Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze’de El Ehli Hastanesi’ni vuran "İsrail hava saldırısı yüzünden yüzlerce kişinin öldüğünü" açıkladı. İşte İsrail'in saldırısı sonucu yüzlerce kişinin can verdiği o hastane...

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