İşte İsrail'in saldırısı sonucu yüzlerce kişinin can verdiği o hastane | Video
Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze’de El Ehli Hastanesi’ni vuran "İsrail hava saldırısı yüzünden yüzlerce kişinin öldüğünü" açıkladı. İşte İsrail'in saldırısı sonucu yüzlerce kişinin can verdiği o hastane...
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