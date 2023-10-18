İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki hastane saldırısında en az 500 kişi öldü | Video
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hastaneye İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı.
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