İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki hastane saldırısında en az 500 kişi öldü | Video 18.10.2023 | 09:01 Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi.Hastaneye İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı.