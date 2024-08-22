İsrail Gazze’nin farklı noktalarına saldırı düzenledi: 4 Filistinli öldü

Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun güneydeki Abesan kasabasına düzenlediği saldırı sonucu 3 Filistinli öldü.

Sivil Savunma Teşkilatı'nın Telegram hesabından yaptığı açıklamaya göre ise kuzeydeki Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampında yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir depoya düzenlenen saldırıda ise yaralananlar oldu.

40 BİN 265 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

