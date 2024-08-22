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Haberler Dünya Haberleri İsrail Gazze'nin farklı noktalarına saldırı düzenledi: 4 Filistinli öldü
Giriş Tarihi: 22.8.2024 22:40

İsrail Gazze'nin farklı noktalarına saldırı düzenledi: 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin öldüğü belirtildi. Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

AA
İsrail Gazze’nin farklı noktalarına saldırı düzenledi: 4 Filistinli öldü

Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun güneydeki Abesan kasabasına düzenlediği saldırı sonucu 3 Filistinli öldü.

Sivil Savunma Teşkilatı'nın Telegram hesabından yaptığı açıklamaya göre ise kuzeydeki Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampında yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir depoya düzenlenen saldırıda ise yaralananlar oldu.

40 BİN 265 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

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İsrail Gazze'nin farklı noktalarına saldırı düzenledi: 4 Filistinli öldü
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