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Giriş Tarihi: 12.11.2024 01:24

İsrail Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırdı: 10 Filistinli öldü

Katil İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetti.

AA
İsrail Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’a saldırdı: 10 Filistinli öldü

İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına yakın bir yeri vurması sonucu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Mevasi'de yerinden edilenlerin çadırlarının yakınında bulunan ve internet hizmeti verdiği için Filistinlilerin uğradığı bir kafeyi hedef aldı.

Sağlık kaynakları ise söz konusu saldırıda 10 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

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İsrail Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırdı: 10 Filistinli öldü
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