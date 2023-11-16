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Haberler Dünya Haberleri İsrail Hamas lideri Heniyye'nin evini bombaladı!
Giriş Tarihi: 16.11.2023 10:05 Son Güncelleme: 16.11.2023 10:18

İsrail Hamas lideri Heniyye'nin evini bombaladı!

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin evine hava saldırısı düzenledi.

AA
İsrail Hamas lideri Heniyye’nin evini bombaladı!

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin evine hava saldırısı düzenledi.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Heniyye'nin Gazze Şeridi'ndeki evini bombaladığı ifade edildi.

SALDIRI ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ PAYLAŞTILAR

Saldırı anına ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, söz konusu evin zaman zaman "Hamas'ın üst düzey isimlerinin buluşma noktası" olarak kullanıldığı iddia edildi.

Yerel kaynaklar, Hamas lideri Heniyye'nin saldırı sırasında Gazze Şeridi dışında olduğunu aktardı.

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İsrail Hamas lideri Heniyye'nin evini bombaladı!
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