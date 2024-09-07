İsrail hapishanelerinde yeni işkence görüntüleri ifşa oldu!

Gazetenin haberine göre İsrail Cezaevleri Servisi, Filistinli esirlere uygulanan prosedürlerin "rutin" olduğunu iddia etti.

"GÖRÜNTÜLER SADİZMİN BOYUTUNU ORTAYA KOYUYOR"

Hamas hareketi, yaptığı açıklamada, İsrailli gardiyanların, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından da onaylanan bir uygulama olarak, Megiddo Hapishanesi'nde polis köpekleriyle yaptığı kötü muamele ve aşağılamanın, Filistinlilere karşı taşıdığı nefret ve sadizmin boyutunu ortaya koyduğunu belirtti.