Video Dünya İsrail’in Megiddo Hapishanesi’nden görüntüler Filistinli esirlere yapılan kötü muameleyi ortaya koydu
İsrail’in Megiddo Hapishanesi’nden görüntüler Filistinli esirlere yapılan kötü muameleyi ortaya koydu

İsrail’in Megiddo Hapishanesi’nden görüntüler Filistinli esirlere yapılan kötü muameleyi ortaya koydu

07.09.2024 | 16:57

İsrail’in Haaretz gazetesi, İsrail’in kuzeyinde yer alan Megiddo Hapishanesi’ndeki güvenlik görevlilerinin, köpeklerle Filistinli esir ve mahkumlara kötü muamele yaptığını gösteren sızdırılmış görüntüleri yayınladı.

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