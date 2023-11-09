İsrail hükümeti, yasa dışı fanatik Yahudi yerleşimci terörünün eleştirilmesini önlemek istiyor

Ben-Gvir, son dönemde Batı Şeria'da giderek tırmanan Yahudi yerleşimci saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik artan eleştirilere tepki gösterdi.

İsrailli Bakan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları konusunda konuşulmamasını isteyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yerleşimci şiddetine yönelik yerli ve yabancı eleştiriler kamusal söylemde tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Bu konuda da konsepti değiştirmenin zamanı geldi."

Ben-Gvir, saldırılardan ise Filistinlileri sorumlu tutarak, "(Batı Şeria'da) Kimin şiddet uyguladığını herkes biliyor." iddiasında bulundu.

İsrailli Bakan, Yahudi yerleşimcilerin, "sırf Yahudi oldukları için zarar gördüklerini" ileri sürdü.

7 EKİM'DEN BU YANA BATI ŞERİA'DA YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ ARTTI

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 690 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.

Filistinlilere son bir ay içinde 400'den saldırı gerçekleştiren Yahudi yerleşimciler, bu saldırılarda 9 Filistinliyi öldürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 172'ye yükseldi.

ABD başta olmak üzere İsrail'in Batılı müttefiklerinden de zaman zaman yerleşimci şiddetini eleştiren ve İsrail makamlarını bu soruna karşı sorumluluk almaya çağıran açıklamalar geliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle bu saldırılar daha da arttı.

Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan her iki Bakan da uluslararası hukuka aykırı bu yerleşimlerde yaşıyor ve Yahudi yerleşimcileri şiddete teşvik etmeleriyle hatta bu şiddet eylemlerine bizzat katılmalarıyla tanınıyor.