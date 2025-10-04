İsrail ile Hamas'tan 'müzakere' hazırlığı: 'Gazze Barış Planı'nda yeni gelişme
İsrailli müzakere ekibinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı çerçevesinde Gazze’de ateşkesi sağlamak ve esir değişimi amacıyla Hamas ile dolaylı görüşmeler gerçekleştirmek için hazırlıklara başladığı bildirildi. Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.
İsrail devlet televizyonu KAN'da konuya dair dikkat çekici bir haber yer aldı. Haberde, İsrailli müzakere ekibinin görüşmeyi yapacak heyetin belirlenmesi için talimat aldığı belirtildi.
Heyetin üyeleri ve müzakere yeri hakkında bilgi verilmezken, İsrail güvenlik yetkililerinin Trump planı kapsamında serbest bırakılması beklenen Filistinli tutukluların listesini oluşturduğu kaydedildi.
24 SAAT İÇİNDE...
Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir kaynak da ekibin 24 saat içinde görüşmelere devam etmek üzere yola çıkmaya hazırlandığını söyledi.
Kaynak, İsrail tarafının Hamas'ın yanıtını olumlu bulmadığını ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın yanıtına şaşırdığını belirtti ancak İsrail'in, Amerikan tarafının sahada dayattığı durumu kabul ettiğini aktardı.
İSRAİL: BİRİNCİ AŞAMAYI UYGULAMAYA HAZIRIZ
İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın yanıtına karşılık Trump'ın planının birinci aşamasını uygulamaya hazırlandıklarını ve tüm İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılacağını açıklamıştı.
Netanyahu, Trump ve ekibiyle tam işbirliği içinde savaşın sonlandırılması için çalışmaya devam edeceğini söylemesine rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.