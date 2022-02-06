İsrail ile yeni yol haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un Türkiye ziyareti için mart ayı ortalarını işaret etti. Herzog'un ziyareti öncesi iki ülke tarafından özel temsilciler atanarak ön çalışma gerçekleştirilecek. Atanacak özel temsilci için daha önce Tel Aviv'de görev yapan veya İbranice bilen isimler üzerinde durulduğu ifade ediliyor.
Kulislerde görev için Ufuk Ulutaş, Kemal Öktem, Ahmet Üzümcü gibi isimler öne çıkıyor. Görüşmelerde çözümü güç konular paranteze alınarak, başta enerji olmak üzere işbirliği alanlarına yoğunlaşılacak. Sürecin pozitif ilerlemesi halinde karşılıklı büyükelçi ataması da gündeme gelebilir.
İŞBİRLİĞİNE YOĞUNLAŞILACAK
Dış politikada son dönemde Ermenistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin yanında İsrail'le de ilişkiler konusunda pozitif gündem politikası uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kasım ayında annesinin vefatı üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Herzog, Erdoğan'ın daveti üzerine "Gelmek isteriz" yanıtını verdi.
(Ahmet Üzümcü)
Ziyaretin mart ayı ortalarında gerçekleştirilmesi beklenirken, ABD'nin EastMed projesinden desteğini çekmesinin ardından bölgedeki doğal kaynakların Türkiye üzerinden taşınmasına yönelik projeler görüşülmeye başlandı. Süreç, Doğu Akdeniz'de yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Ankara, Türkiye'nin her koşulda Filistinlilerin huzur içinde yaşamasından yana tavrını sürdürecek.
(Kemal Öktem)
BÜYÜKELÇİLER GÜNDEMDE
Herzog'un ziyareti öncesinde karşılıklı özel temsilci atanması gündeme alınırken, kulislerde Türkiye'nin Tel Aviv'de görev yapan büyükelçileri Kemal Öktem, Ahmet Üzümcü'nün yanında Ortadoğu siyaseti ve Yahudi tarihi üzerinde çalışmaları bulunan ve iyi derecede İbranice bilen Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş'ın ismi geçiyor. Türkiye ile İsrail arasındaki görüşmelerin seyrine göre karşılıklı büyükelçi tayinlerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
(Ufuk Ulutaş)
WASHINGTON'DA BULUŞMA
Öte yandan önceki gün Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Azerbaycan'ın eski Ankara ve şimdiki ABD Büyükelçisi Hazar İbrahim'in ev sahipliğinde düzenlenen yemekte İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un kardeşi ve Amerika Büyükelçisi Michael Herzog ile bir araya geldi.