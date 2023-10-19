İsrail kana doymuyor! Okul, hastane ve kilise vurdular

İşgalciİsrail kuvvetleri savaş suçu işlemeye doymuyor. 471 masumun El Ehli Baptist Hastanesi'nde katledilmesinden saatler sonra yine bir hastane hedef oldu. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Tel el-Hava semtinde bulunan El Kudüs Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi. Kudüs Hastanesi'ne de tıpkı El Ehli Hastanesi'nde olduğu gibi siviller sığınmıştı. 8 bin Filistinlinin bulunduğu hastane ve yakınında can kaybı bildirilmedi. İsrail bununla da yetinmedi bir okul ve kiliseyi de vurdu. Gazze'de El Megazi Mülteci Kampı'nda BM'ye bağlı okula düzenlenen saldırıda en az 6 kişi öldü. Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne İsrail'in düzenlediği saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. BM, Gazze'de sağlık sisteminin çöktüğünü vurguladı. Gazze'ye yönelik hava saldırılarında ölenlerin sayısının 3 bin 785'e yükseldiği açıklandı. Ölenlerin 1524'ünün çocuk, 1000'inin kadın, 120'sinin yaşlılar olduğu belirtildi. Filistinli sağlık yetkilileri, toplam 12 bin 493 kişinin yaralandığını da aktardı.Gazze'nin en büyük hastanelerinden Şifa Tıp Kompleksi'ne sığınan yetişkinler ve çocuklar, bu endişelerine kendilerince bir çözüm buldu. Gazzeliler, vurulmaları durumunda kolaylıkla tanınmaları için çocukların avuçlarına isimlerini yazmaya başladı. Şifa Tıp Kompleksi'nde kalan, kendisinin, çocuklarının ve yakınlarının isimlerini avuçlarına yazan Ahmed Ebu es-Seba "İsrail uçaklarının bizi bombalaması durumunda cesetlerin teşhis edilebilmesi için kendi ellerimize ve çocukların ellerine isimlerimizi yazıyoruz" dedi.