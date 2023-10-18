İsrail, Lahey’de yargılanmalı

SABAHİsrail'in katliamlarını hukukçulara sordu.Bir soykırım yaşanıyor. Açıkça savaş suçu işleniyor. Çocuklar fosfor bombalarıyla öldürülüyor. Bu hem hukukun genel ilkelerine hem de uluslararası hukuka aykırıdır.İsrail, uluslararası hukuka göre aleni bir şekilde savaş suçu işlemektedir. Uluslararası Adalet Divanı hak tesisi yapmıyor.Gazze'ye gıda, ilaç, yakıt ve insani yardım da engelleniyor. Yetmiyor, hastaneler bombalanıyor. Bu eylemler, Cenevre Sözleşmesi uyarınca savaş suçudur. İsrail'in yaptığı saldırılar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Cenevre Sözleşmesi'ne göre suçtur.: İsrail, Gazze'deki hastaneyi hedef alarak artık savaş, insanlık, nefret, soykırım suçlarının dibine vurduğu bir vahşete tüm dünyayı tanık etti. İsrail'deki sorumlular, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce cezalandırılmalılar.