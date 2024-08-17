İsrail Lübnan’ı vurdu 10 ölü

İsrailile Lübnan arasındaki gerilim yükseliyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Suriyeli mülteci hayatını kaybett, 5'i de yaralandı. İsrail ordusuna ait hava araçlarının seyir halindeki bir motosikleti hedef alması sonucu da 1 kişi öldü. Lübnan'daki Hizbullah'ın ise İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere saldırı düzenlediği belirtildi. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ortadoğu'da artan gerilime işaret ederek, "İran'ın olası saldırı planlarını izlemeye devam ediyoruz" dedi.