İsrail muz cumhuriyeti oldu
DÜNYA Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi çıkarlarını her şeyin önüne koyduğunu belirtti. Başbakan Netanyahu'nun eski yakın arkadaşı Lauder, 27 Ekim'deki genel seçim öncesi Haaretz gazetesine verdiği kapsamlı mülakatta İsrail Başbakanı ve aşırı sağcı koalisyon hükümetine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Netanyahu'nun ve liderliğindeki hükümetin siyasi çıkarlarını ülkenin menfaatlerinin önüne koyduğunun altını çizen Lauder, İsrail'in "muz cumhuriyetini andırdığını" belirtti. "Yazıklar olsun size" diyen Lauder "Aptallık yüzünden her şeyi kaybediyorsunuz" dedi.
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