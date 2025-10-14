İsrail ordusu duyurdu: Kızılhaç, ölü rehineleri teslim almak için Gazze’deki buluşma noktasına gidiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği kabine toplantısında Gazze'de ateşkes sürecine ve Orta Doğu'da barış konusunda açıklamalarda bulundu. Trump, "Dün gece Orta Doğu'da tarihi bir dönüm noktasına, insanların asla gerçekleşmeyeceğini söylediği bir şeye ulaştık. Gazze'de savaşı sona erdirdik ve çok daha geniş çapta bir barış tesis ettik. Bunun kalıcı, umut ediyorum ebedi bir barış olacağını düşünüyorum. Kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına aldık ve Pazartesi ya da Salı günü salıverilmeleri bekleniyor. Geri alınmaları karmaşık bir süreç" dedi.

HAMAS İLK ESİR GRUBUNU BIRAKMIŞTI

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrailli esirlerin serbest bırakılması saat 08.00'de Netzarım Koridoru'ndan başlamış. İsrail basını, 7 esirin Kızılhaç'a teslim edildiğini duyurdu. Hamas, esirlerin ikinci grubunu saat 10.00'dan itibaren Han Yunus'tan serbest bırakacağını bildirmişti. Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin isim listesini yayınlamış. Filistin Esirler Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinlilerden 143'ünün Kudüs ve Batı Şeria dışına sınır dışı edileceği belirtilmişti. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada ise İsrail varılan anlaşmaya uyduğu sürece kendilerinin de anlaşmaya uyacakları ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalacakları duyurulmuş. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ve esir takası anlaşmasının Filistin halkının kararlılığı ve direnişinin bir sonucu olduğu aktarılmıştı. Hamas, İsrail ile anlaşmaya varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan ilk esir takasının ardından ikinci İsrailli rehine grubunu serbest bırakmış. İsrailli 13 rehinenin, Han Yunus'a gelen Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği kaydedilmişti. Serbest bırakılan ilk gruptaki rehinelerin, İsrail'e ulaştığı bildirilmişti.