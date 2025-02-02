İsrail özellikle hamile kadınları öldürüyor: Bebeklerin çığlığını dünyaya duyurdu!







ANNE KARNINDA ŞARAPNEL PARÇALARININ HEDEFİ OLAN BEBEKLER

Anne karnındaki bebeklerin dahi şarapnel parçaları nedeniyle öldüğünün anlatan Malhis, "Bir aile tam doğum için hastanemize geleceği sırada, İsrail'in bombalarının hedefi oluyor. Kadının eşi oracıkta ölüyor. Halk bir şekilde anneyi hastaneye ulaştırmaya çalışıyor. Fakat anne de yolda ölüyor. Lakin, anne hayatını kaybetse de, hızlı bir müdahale edildiği takdirde bebeği kurtarma şansımız var. Fakat hiçbir malzeme yok. Olanlar da çok kısıtlı. Hemen anneye sezaryen işlemi uyguladık. Bebeği kurtardık. Bebek yaşıyordu. Sevincimizi görmeliydiniz. Fakat yarım saat sonra o yavrumuzu kaybettik. Sonradan fark ettik ki, bebeğimizin iç organlarında şarapnel parçaları var. Patlamanın etkisiyle, cam parçaları küçüçük bedenin iç organlarını etkilemiş. İç kanamadan bebeğimizi kaybettik" dedi.







KENDİ EVLADIMI TIBBİ MALZEME OLMADAN SEZARYEN YAPTIM

Kendi öz evladına bile hiçbir tıbbi malzeme olmadan ve en ilkel şartlarda sezaryen doğum yaptırdığını söyleyen Malhis, "Hastanedeydik. Çevre hastanelerdeki doktor arkadaşlarımı aradım. Doğum için gerekli malzemeleri sordum. Hiç bir şey yok dediler. Allahıma sığındım, doğumu gerçekleştirmeliydim. Ve operasyonu başlattım. Bakın bu bir anne için çok zor. Kendi evladının doğumuna hiçbir tıbbi malzeme olmadan giriyorsunuz. Canlı canlı o operasyonu gerçekleştirdim. Çok şükür bebeği sağ salim kucağımıza aldık. Kızımın kocası ise şuan İsrail'in elinde esir. Daha evladını bir kere bile göremedi" şeklinde konuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Gazze'de Başkan Erdoğan'a ve Türk milletine karşı derin bir sevginin olduğunu kaydeden Malhis, "Zulmün başladığı ilk günden itibaren Erdoğan uluslararası camiada en sert tepkiyi veren lider oldu. Gazze'nin dramını duyurdu. Yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Gazze halkı bunu hep gördü. Türk milleti de Gazzelilere sahip çıktı. Bunları asla unutmayacağız. Türk milletine ve Başkan Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.