İsrail rejimi yine onlarca Filistinli çocuğu katletti

Dünya haftalardır İsrail'in katliamlarını izliyor. Milyonlarca vican sahibi, "İşgalci İsrail daha fazla ne kadar vahşete başvurabilir?" diye soruyor. Ancak katil İsrail devleti durmuyor. Dün de çocuk hastanesi, camiler ve üniversiteyi hedef aldılar. 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlayan saldırılarda şimdiye kadar 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı. BM kuruluşları, tüm can kayıplarının yüzde 67'sinin kadınlar ve çocuklardan oluştuğuna dikkat çekti. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde, Ali bin Ebi Talib ve El-İsticabe camilerini hedef aldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şimdiye kadar 52 cami tamamen yıkıldı. Refah kentinin doğusunda birçok mahalleye su sağlayan bir su deposunu bombalayan işgal kuvvetleri, Refah'ta deniz kıyısındaki balıkçı teknelerini hedef aldı. İsrail ordusu, Gazze kentinde kalan halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panellerini ve Gazze'deki El-Vefa Hastanesi'nin ana elektrik jeneratörünü de hedef alarak hizmet dışı bıraktı.İşgalci İsrail, Gazze'de binlerce öğrencinin okuduğu El Ezher Üniversitesi'ni bombaladı. El Fahura Okulu'nun bombalanması sonucunda 15 kişinin öldüğünü, 54 yaralının olduğunu bildirdi. El Fahura Okulu saldırısından kurtulan bir kadın Al Jazeera'ya konuştu: Sınıflarda sadece kadınlar ve çocuklar vardı.İşgalci İsrail önceki gün de saldırılardan kaçanların sığınma merkezine dönüşen Şifa Hastanesi'nde ambulansını vurmuştu. Tel Aviv yönetimi dün ambulansı hedef aldıklarını açıkça itiraf etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in vurduğu ambulansı "Hamas'ın kullandığı" iddiasını yalanladı. DSÖ'den "Ambulans saldırısı karşısında dehşete düştük" açıklaması geldi.Gazze'ye havadan bomba yağdıran İsrail Ordusu, kuzeyden Gazze'ye sızma girişimleri her seferinde ağır kayıplar vererek sonuçlanınca batıdan bölgeye girmenin yollarını arıyor. En son tanklarını ve askerlerini kaybettiğini 'Ağır bedeller ödeyeceğiz' sözüyle itiraf eden İsrail yönetimi kara harekâtına hazır oldukları söylemini sık sık dillendirse de sahadaki durum bunun tam tersini gösteriyor.İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de hamile kadınlar, erken doğum ya da düşük yapıyor. Filistinli İslam Hamdan, "Hastanelerde dehşet verici manzaralar yaşadık" derken kadın doğum uzmanı Dr. Abdulhakim Şehata da "Gazze'ye yönelik saldırının başlangıcından bu yana korku nedeniyle çok sayıda kadın erken doğum veya düşük yaptı" diye konuştu.İsrail'in vahşeti uzaydan görülmeye başladı. 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne 2 atom bombasından daha büyük bombalar fırlatan İsrail bombardımanları sonrası Gazze'nin uydu görüntüleri analiz edildi. 10 kilometrekarelik alanda uzaydan görülebilen binden fazla krater tespit edildi.Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'de "abluka içinde abluka" yaşandığını bildirerek "Gazze'nin güneyinde sıkışmış 2 milyondan fazla insan, yeterli su, gıda, ilaç ve yakıtın bulunmadığı belirsiz, kaotik ve güvensiz bir durumla karşı karşıya" açıklamasında bulundu. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısındaki En-Nasr ve Şeyh Rıdvan mahallelerinde sivillerin yaşadığı evleri bombaladı. Birleşmiş Milletler'den (BM) "Gazze'de artık güvenli hiçbir yer yok" uyarısı yayınlandı.