İsrail saldırısında Gazzeli bir çocuğun gözyaşları! Ya Rab diyerek ağladı…

İsrail'in kanlı saldırılarının sürdüğü Gazze'de çekilen bir video ise yürekleri deldi. Bombalı saldırılarda evini, belki de ailesini kaybeden Gazzeli bir çocuğun acı içinde ettiği ve 'Ya Rab' dediği anlar, Filistin'in yalnızlığını ancak Allah'a nasıl sığındığını gözler önüne serdi.

Gazzeli küçük çocuk "Ya Rab!" diyerek Allah'a sığındı | Video