Video Dünya Gazzeli küçük çocuk "Ya Rab!" diyerek Allah'a sığındı | Video
Gazzeli küçük çocuk

Gazzeli küçük çocuk "Ya Rab!" diyerek Allah'a sığındı | Video

07.11.2023 | 11:20

İsrail saldırılarında Gazzeli küçük çocuğun yaşadığı acıya karşı dua ettiği anlar yürek burktu.

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