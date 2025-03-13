İsrail Şam’ı bombaladı: Suriye Cumhurbaşkanı’na açık tehdit

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi.

İsrail uçakları, yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, Filistin İslami Cihadı'nın Şam'daki karargahını vurdu | Video

Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırı nedeniyle hedef alınan bina ve çevresindeki yapılarda yangın çıktığı, sivil savunma ekiplerinin yangını söndürmek ve mahsur kalanları kurtarmak için olay yerine geldiği kaydedildi.