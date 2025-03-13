İsrail Şam’ı bombaladı: Suriye Cumhurbaşkanı’na açık tehdit
İşgalci İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’a hava harekatı düzenledi. Saldırıdan sonra açıklama yapan Siyonist Savunma Bakanı Yısrael Katz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı tehdit etti.
İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi.
İsrail uçakları, yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldı.
İsrail savaş uçakları, Filistin İslami Cihadı'nın Şam'daki karargahını vurdu | Video
Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırı nedeniyle hedef alınan bina ve çevresindeki yapılarda yangın çıktığı, sivil savunma ekiplerinin yangını söndürmek ve mahsur kalanları kurtarmak için olay yerine geldiği kaydedildi.
SURİYE CUMHURBAŞKANI'NI TEHDİT ETTİ
İsrail Savunma Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Culani, İsrail uçaklarının üzerinde dolaştığını ve terörist hedeflere saldırdığını görecek." ifadeleriyle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tehdit etti.
Katz ayırca, "Suriye'nin İsrail için bir tehdit haline gelmesine izin vermeyeceklerini" iddia etti.
İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonun haberinde ise İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığı öne sürüldü.