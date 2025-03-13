Video Dünya İsrail savaş uçakları, Filistin İslami Cihadı'nın Şam'daki karargahını vurdu | Video
İsrail savaş uçakları, Filistin İslami Cihadı'nın Şam'daki karargahını vurdu | Video

İsrail savaş uçakları, Filistin İslami Cihadı'nın Şam'daki karargahını vurdu | Video

13.03.2025 | 15:53

İsrail savaş uçakları Şam'da bulunan Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahını hedef aldı. Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi.

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