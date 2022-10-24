İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın Türkiye ziyareti Yunanistan’ı panikletti!

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Çarşamba günü Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Ankara'da çarşamba günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek olan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, kritik ziyaret öncesinde verdiği bir kararsa, Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı.

TÜRKİYE ZİYARETİ ENDİŞE YARATTI

Yunan basınında yer alan haberlere göre Gantz'ın, önceki gün Yunanistan'a gitmesi bekleniyordu. İsrailli bir şirketin Yunan pilotlara uçuş eğitimi vermeye başlaması nedeniyle, Kalamata'daki bu merkezi ziyaret edeceği söylenen Gantz, ani bir kararla bu ziyareti iptal etti.