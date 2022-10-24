İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın Türkiye ziyareti Yunanistan’ı panikletti!

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Çarşamba günü Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Ankara'da çarşamba günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek olan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, kritik ziyaret öncesinde verdiği bir kararsa, Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı.
TÜRKİYE ZİYARETİ ENDİŞE YARATTI
Yunan basınında yer alan haberlere göre Gantz'ın, önceki gün Yunanistan'a gitmesi bekleniyordu. İsrailli bir şirketin Yunan pilotlara uçuş eğitimi vermeye başlaması nedeniyle, Kalamata'daki bu merkezi ziyaret edeceği söylenen Gantz, ani bir kararla bu ziyareti iptal etti.
Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos ile birlikte Kalamata şehrinde bulunan "Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi"ndeki inşa çalışmalarını teftiş etmesi beklenen Gantz'ın bu kararı, Yunan basınında paniğe neden oldu.
Geçtiğimiz Perşembe yapılması planlanan bu ziyaret hakkında açıklama yapan İsrailli kaynaklar, Gantz'ın "İsrail'de kalmasını gerektiren nedenlerle" ziyaretini iptal ettiğini söyledi.
Gantz'ın bu kararının Doğu Akdeniz ve bölgesel gelişmelerde İsrail'in öncelikli müttefikinin Türkiye olduğuna işaret ettiği söylendi.
Atina'dan İsrailli Bakan'a tepki | Video
Yunanistan'ın bölgedeki müttefiklerini birer birer kaybetmesi olarak da görülen karar, panik manşetlerine neden oldu.
İSRAİL DESTEKLİ PİLOT EĞİTİM MERKEZİ
İsrailli savunma şirketi Elbit, merkez için geçen yıl İsrail hükümetinin desteğiyle Yunanistan'la 1,65 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. Yunan ordusuna bağlı askeri üste yer alan merkezin işleyişine de destek vereceği açıklanmıştı.