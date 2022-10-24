Atina'dan İsrailli Bakan'a tepki | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Brooklyn'de tren bekleyen yolcuyu raylara itti | Video 24.10.2022 | 11:51
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ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni skandal! Bu kez röportajda uyukladı | Video 24.10.2022 | 12:21
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Roslyn Kasırgası’nın vurduğu Meksika’da 2 can kaybı | Video 24.10.2022 | 08:46
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Filipinler'de yolcu uçağı pistten çıktı | Video 24.10.2022 | 08:46
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FETÖ'cülerden SABAH ekibine saldırı: Almanya'da skandal olay! 23.10.2022 | 18:00
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Rusya'da savaş uçağı 2 katlı binanın üzerine düştü: 2 ölü | Video 23.10.2022 | 15:33
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Filistinli aktivist bombalı saldırıda hayatını kaybetti | Video 23.10.2022 | 12:34
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Meksika’da doğalgaz patlaması: 8 yaralı | Video 23.10.2022 | 08:50
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AB liderleri Ukrayna’ya 18 milyar euro yardım konusunda anlaştı | Video 21.10.2022 | 20:43
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Ses ve görüntü kayıtları ortaya çıktı! ABD'li pilotların UFO iddiası | Video 21.10.2022 | 12:11
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Meksika’da trenle çarpışan akaryakıt tankeri patladı | Video 21.10.2022 | 10:10
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Sorguda itiraf etti! İnternetten tanıştığı kişiyi pişirip yemiş | Video 21.10.2022 | 09:24
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İran’da genç kadınlar tepkilerini sarılarak gösterdi | Video 21.10.2022 | 08:35
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Çad’daki protestolarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı | Video 21.10.2022 | 08:35
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ABD'de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü! | Video 20.10.2022 | 10:32
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Endonezya’da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü | Video 20.10.2022 | 08:20
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın çarşamba günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti, Yunanistan’da gündeme oturdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yapacağı görüşme öncesi Yunanistan’a planladığı ziyareti iptal eden Gantz’ın bu kararı, Yunan medyasında “Bu hayra alamet değil” olarak yorumlandı.