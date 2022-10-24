Atina'dan İsrailli Bakan'a tepki | Video

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın çarşamba günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti, Yunanistan’da gündeme oturdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yapacağı görüşme öncesi Yunanistan’a planladığı ziyareti iptal eden Gantz’ın bu kararı, Yunan medyasında “Bu hayra alamet değil” olarak yorumlandı.