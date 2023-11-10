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Giriş Tarihi: 10.11.2023 14:24

İsrail tüm çocuk hastanelerini kuşattı! Oksijen tanklarına bile engel oldular: Çocuklar ölüm tehlikesi altında!

İsrail Gazze soykırımına 35. günde devam ederken sivil yerleşimlerin yanı sıra hastaneleri hedef almaya devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’ndan gelen son dakika açıklamasına göre İsrail Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerini kuşatma altına aldı.

AA
İsrail tüm çocuk hastanelerini kuşattı! Oksijen tanklarına bile engel oldular: Çocuklar ölüm tehlikesi altında!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan ve içinde yerinden edilmiş çok sayıda sivilin de bulunduğu Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerini kuşattı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail işgali Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerini kuşatıyor ve oksijen tanklarını durduruyor. Hasta çocuklar ölüm tehlikesi altında. Kuşatılan hastanelerdeki yerinden edilmiş kişiler ve sağlık çalışanlarının yiyeceği ve suyu yok." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan diğer bir açıklamada da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmetlerini durdurmak zorunda kalacağı bildirildi. Açıklamada, "Sağlık hizmetlerinin devam edebilmesi için tüm çabaları tükettik. Gazze kenti ve Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kalmasına sadece birkaç saat kaldı." ifadesine yer verildi.

Başta İslam ve Arap dünyası olmak üzere dünyaya seslenilen açıklamada, "büyük bir felaket yaşanmadan önce hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt getirilmesi için acilen harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

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İsrail tüm çocuk hastanelerini kuşattı! Oksijen tanklarına bile engel oldular: Çocuklar ölüm tehlikesi altında!
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