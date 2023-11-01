İsrail tüm dünyayla bağlantısını koparmıştı: Filistin’den Mısır’a acil çağrı!

Gazze'deki Filistin halkıyla teması yeniden sağlamak için mümkün olan tüm çözümleri tükettiklerini, mevcut tüm seçenekleri gözden geçirdiklerini belirten Bakan Sedr, "Bundan sonra bizim için çözüm olarak sadece Gazze sınırı yakınlarındaki iletişim istasyonlarını işleterek ve Mısır şebekelerindeki dolaşım hizmetini etkinleştirerek hızlı bir alternatif sunulması seçeneği kaldı." ifadesini kullandı.