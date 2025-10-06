Son dakika! Mısır medyası duyurdu! İsrail ve Filistin heyetleri arasındaki "ateşkes" görüşmeleri başladı
Son dakika haberleri: Mısırlı El Kahire News, İsrail ve Filistin heyetleri arasındaki dolaylı görüşmelerin başladığını bildirdi.
Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 29 Eylül'de Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında duyurduğu Gazze'de barış planı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Mısırlı El Kahire News'te yer alan haberde, İsrail ve Filistin heyetleri arasındaki dolaylı görüşmelerin başladığı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...