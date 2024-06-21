İsrail zulmünü gözler önüne seren tablo! Filistinli 36 esir işkence altında öldü

"İSRAİL HAPİSHANELERİ BİNLERCE FİLİSTİNLİ ESİR İÇİN TOPLU MEZAR HALİNE GELDİ"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hapishanelerinde esirlerin yaşadığı felaketin boyutu çok büyük. Esirler benzeri görülmemiş korkunç ve ve insanlık dışı yaşam koşullarıyla karşı karşıya. İsrail, başta alıkoyma suçu olmak üzere, Gazzeli esirlere karşı insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Uluslararası kurumların ihmali nedeniyle İsrail hapishaneleri binlerce Filistinli esir için toplu mezar haline geldi."

Açıklamada alıkonulan Filistinlilere karşı, tekrarlanan bir şekilde ellerin ve ayakların bağlanması, gözlerin uzun süre bağlanması, elektrikle idam, sistematik aç bırakma, zincirlerle asma ve vücudunun keskin bir aletle delinmesi gibi çeşitli işkenceler yapıldığı aktarıldı.