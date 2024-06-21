İsrail zulmünü gözler önüne seren tablo! Filistinli 36 esir işkence altında öldü

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de soykırım suçu işliyor. Binlerce masum sivilin katledildiği saldırılarda uluslararası kurumlar üç maymunu oynarken, İsrail insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilerden 36'sının işkence altında öldüğünü bildirdi.
İŞKENCEYLE ÖLÜM!
Bakanlığın İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilere ilişkin yapılan yazılı açıklama Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından duyuruldu.
Açıklamada İsrail'in alıkoyduğu Gazzelilerden 36'sının işkenceyle hayatını kaybettiği kaydedildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana alıkonulması sonrası toplam 54 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
"İSRAİL HAPİSHANELERİ BİNLERCE FİLİSTİNLİ ESİR İÇİN TOPLU MEZAR HALİNE GELDİ"
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İsrail hapishanelerinde esirlerin yaşadığı felaketin boyutu çok büyük. Esirler benzeri görülmemiş korkunç ve ve insanlık dışı yaşam koşullarıyla karşı karşıya. İsrail, başta alıkoyma suçu olmak üzere, Gazzeli esirlere karşı insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Uluslararası kurumların ihmali nedeniyle İsrail hapishaneleri binlerce Filistinli esir için toplu mezar haline geldi."
Açıklamada alıkonulan Filistinlilere karşı, tekrarlanan bir şekilde ellerin ve ayakların bağlanması, gözlerin uzun süre bağlanması, elektrikle idam, sistematik aç bırakma, zincirlerle asma ve vücudunun keskin bir aletle delinmesi gibi çeşitli işkenceler yapıldığı aktarıldı.
VAHŞİ KÖPEKLER ALIKONULAN FİLİSTİNLİLERİN ÜZERİNE SALINDI
Alıkonulan Filistinliler ayrıca tıbbi bakımdan mahrum bırakılırken, vahşi köpeklerin alıkonulanların üzerine salındığı ifade edildi.
Açıklamada uluslararası insan hakları kuruluşlarına, "İsrail cezaevlerini ve tüm gözaltı merkezlerini ziyaret ederek, tutukluların maruz kaldığı ağır ihlallerin ve vahşi suçların tespit edilmesi ve ortaya çıkarılması" çağrısında bulunuldu.
37 BİN 431 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.