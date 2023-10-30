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Giriş Tarihi: 30.10.2023 09:32 Son Güncelleme: 30.10.2023 09:47

İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya tepki çığ gibi! Evinin önünde protesto edildi: Bize ölüm getiriyor!

İsrail, tarih sayfasına bir kez daha 'katil devlet' diye yazıldı... Eli kanlı İsrail ordusu, 24 günden bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı... Tonlarca bombanın kullanıldığı saldırılarda 8 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Dünya ise bu katliama kulak tıkadı. ABD ve Avrupa, Filistin halkının yanında olmak yerine İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu'nun sırtını sıvazladı... Netanyahu'ya en büyük tepki ise kendi ülkesinde vardı... Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun evinin önünde toplandı. Öfkeyle haykırdı: Ne zaman hükümete gelse bize ölüm getiriyor...

İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya tepki çığ gibi! Evinin önünde protesto edildi: Bize ölüm getiriyor!

İnsanlık, 21. Yüzyıl'ın en büyük katliamına kulak tıkadı. Katil İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına ölüm yağdırdı. Evleri, hastaneleri hatta okulları bile bombaladı.

24 gündür devam eden saldırılarda 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 242 kişi de yaralandı.

Dünya, yaşanan katliama kayıtsız kaldı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ülkeleri Başbakan Netanyahu'nun sırtını sıvazladı. "Kırmızı çizgimiz yok" diyerek Müslümanların katledilmesine destek açıklaması yaptı.

Ancak Netanyahu'ya en büyük tepki kendi ülkesinde yaşandı.

İsrail'de yakınlarını kaybeden ve yaşanan katliama desteklemeyen binlerce kişi katil Başbakan'ın evinin önünde toplandı.

İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya tepki yağdı! Evinin önünde toplanan gruptan öfke dolu sözler: "Bize ölüm getiriyor!" | Video

Netanyahu'ya karşı büyük bir öfke vardı. Katliama karşı çıkan İsrailliler, "Netanyahu ne zaman hükümete gelse bize ölüm getiriyor" sloganları attı.

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İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya tepki çığ gibi! Evinin önünde protesto edildi: Bize ölüm getiriyor!
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