İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya tepki çığ gibi! Evinin önünde protesto edildi: Bize ölüm getiriyor!

İnsanlık, 21. Yüzyıl'ın en büyük katliamına kulak tıkadı. Katil İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına ölüm yağdırdı. Evleri, hastaneleri hatta okulları bile bombaladı.
24 gündür devam eden saldırılarda 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 242 kişi de yaralandı.
Ancak Netanyahu'ya en büyük tepki kendi ülkesinde yaşandı.
İsrail'de yakınlarını kaybeden ve yaşanan katliama desteklemeyen binlerce kişi katil Başbakan'ın evinin önünde toplandı.
İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya tepki yağdı! Evinin önünde toplanan gruptan öfke dolu sözler: "Bize ölüm getiriyor!" | Video
Netanyahu'ya karşı büyük bir öfke vardı. Katliama karşı çıkan İsrailliler, "Netanyahu ne zaman hükümete gelse bize ölüm getiriyor" sloganları attı.