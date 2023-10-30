İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya tepki yağdı! Evinin önünde toplanan gruptan öfke dolu sözler: "Bize ölüm getiriyor!" | Video

Eli kanlı İsrail devleti, Filistin halkına ölüm yağdırdı. 24 gündür devam eden saldırılarda, 8 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Başbakan Netanyahu’ya ise tepki vardı. Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun evinin önünde toplantı. Başbakan aleyhine sloganlar attı: Ne zaman hükümete gelse bize ölüm getiriyor!