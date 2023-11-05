İsrail'de "Bibi bir katildir" sloganları

Yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'yu protesto etmek için Batı Kudüs'teki Azze Caddesi'nde yer alan Başbakanlık konutuna yürüdü. Göstericiler, Hamas tarafından Gazze'de tutulan yüzlerce İsrailli esiri kurtarma konusundaki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'yu protesto ederek istifa çağrısında bulundu. İsrail polisi, Başbakan'ın konutunun çevresini bariyerle kapattı.

Tel Aviv ve Kudüs'te Netanyahu'ya protesto | Video

"BİBİ BİR KATİLDİR"

Aralarında, hükümetin bu yılın başından itibaren Meclis'ten geçirmeyi planladığı tartışmalı yargı düzenlemesi karşıtlarının da bulunduğu göstericiler polis barikatlarını aşmaya çalıştı. Göstericiler, "Bibi bir katildir" sloganları attı.

Olay yerinde atlı birlikler ve zırhlı araçlarla önlem alan polis ile barikatları aşmaya çalışan göstericiler arasında arbede çıktı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisten yapılan yazılı açıklamada, gösterilerin, izinsiz ve hükümet ile hükümet politikalarına karşı, toplumsal düzeni bozan siyasi bir protesto olduğu belirtildi.

Göstericilerin, seçilmiş yetkililerin özel mülklerinin önünde gösteri yapmalarına izin verilen mesafeye göre yerleştirilen polis barikatlarını delerek düzeni bozmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, düzeni bozmaya çalışan 3 göstericinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Kolluk kuvvetlerinin göstericilere müdahale ederek onları alandan uzaklaştırdığı ifade edilen açıklamada, kamu düzenini ihlal eden, kanuna aykırı davranışlara izin verilmeyeceği vurgulandı.

Öte yandan Batı Kudüs'teki Cinema City kavşağında da yüzlerce gösterici toplanarak, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin geri getirilmesi için hükümete çağrı yaptı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken,Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.