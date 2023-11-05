Video Dünya Tel Aviv ve Kudüs'te Netanyahu'ya protesto | Video
Tel Aviv ve Kudüs'te Netanyahu'ya protesto | Video

Tel Aviv ve Kudüs'te Netanyahu'ya protesto | Video

05.11.2023 | 09:15

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de ve işgal altındaki Kudüs’te Hamas tarafından esir alınanların yakınlarının düzenlediği protesto gösterisinde Başbakan Binyamin Netanyahu istifaya davet edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar devam ederken, Hamas tarafından düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu'nda çok sayıda İsrail vatandaşı Gazze'ye kaçırılarak esir alınmıştı. İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek vermek isteyen yüzlerce kişi bu akşam başkent Tel Aviv'de ve işgal altındaki Kudüs'te protesto gösterisi düzenledi. Tel Aviv'de toplanan göstericiler, "Netanyahu, çocuklarımızın yerine kendini Hamas'a teslim et" sloganları atarken, Kudüs'te ise Netanyahu'nun evinin önünde polis tarafından sert müdahaleye uğrayan göstericiler, Netanyahu'yu istifaya davet etti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tel Aviv ve Kudüs’te Netanyahu’ya protesto | Video 00:30
Tel Aviv ve Kudüs'te Netanyahu'ya protesto | Video 05.11.2023 | 09:15
İsrail Gazze’deki El Ezher Üniversitesi’ni vurdu | Video 00:20
İsrail Gazze'deki El Ezher Üniversitesi'ni vurdu | Video 04.11.2023 | 15:22
Saldırılar giderek genişliyor: İsrail Lübnan’ın güneyini hedef aldı! | Video 02:23
Saldırılar giderek genişliyor: İsrail Lübnan’ın güneyini hedef aldı! | Video 04.11.2023 | 15:12
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yıkımı gösteren uydu görüntüleri ortaya çıktı 00:29
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımı gösteren uydu görüntüleri ortaya çıktı 04.11.2023 | 15:01
İsrail savaş uçakları Kudüs Hastanesi’nin çevresini bombaladı | Video 00:18
İsrail savaş uçakları Kudüs Hastanesi’nin çevresini bombaladı | Video 04.11.2023 | 14:58
Başkan Erdoğan’dan ’garantörlük’ vurgusu: Batı İsrail’e diyet borcunu ödüyor | Video 07:02
Başkan Erdoğan'dan 'garantörlük' vurgusu: Batı İsrail'e diyet borcunu ödüyor | Video 04.11.2023 | 13:11
İsrail El-Fahura okulunu bombaladı! Onlarca yaralı var | Video 02:00
İsrail El-Fahura okulunu bombaladı! Onlarca yaralı var | Video 04.11.2023 | 12:29
Nepal’de 6.4 büyüklüğünde deprem: 128 ölü | Video 00:09
Nepal’de 6.4 büyüklüğünde deprem: 128 ölü | Video 04.11.2023 | 12:06
İsrail’in katliamı ABD’de protesto edildi! Bugün kaç çocuk öldürdünüz? | Video 00:33
İsrail'in katliamı ABD'de protesto edildi! "Bugün kaç çocuk öldürdünüz?" | Video 04.11.2023 | 11:56
İsrail, Gazze’deki Nasr Çocuk Hastanesi’ni vurdu! Ölü ve yaralılar var | Video 00:07
İsrail, Gazze'deki Nasr Çocuk Hastanesi'ni vurdu! Ölü ve yaralılar var | Video 04.11.2023 | 11:17
Son dakika: Katil İsrail ambulans konvoyunu bombaladı! | Video 06:25
Son dakika: Katil İsrail ambulans konvoyunu bombaladı! | Video 03.11.2023 | 18:37
İspanya’da orman yangını: Bin 400 hektarlık alan kül oldu | Video 10:22
İspanya'da orman yangını: Bin 400 hektarlık alan kül oldu | Video 03.11.2023 | 16:09
İsrail polisinden canlı yayında gaz bombalı müdahale | Video 14:30
İsrail polisinden canlı yayında gaz bombalı müdahale | Video 03.11.2023 | 13:13
Mescid-i Aksa’da 4. Cuma! İsrail polisinden gaz bombalı müdahale | Video 13:34
Mescid-i Aksa'da 4. Cuma! İsrail polisinden gaz bombalı müdahale | Video 03.11.2023 | 12:42
El-Kassam Tugayları, İsrail’e ait zırhlı araçları imha etti | Video 01:10
El-Kassam Tugayları, İsrail’e ait zırhlı araçları imha etti | Video 03.11.2023 | 09:23
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’da... Türk Devletleri Zirvesi başladı 05:19
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da... Türk Devletleri Zirvesi başladı 03.11.2023 | 09:02
Mısırlı Bassem Youssef’ten ABD ve Avrupa’ya İsrail tepkisi: O halde siz kendi ülkenizi teslim edin! | Video 00:08
Mısırlı Bassem Youssef’ten ABD ve Avrupa’ya İsrail tepkisi: "O halde siz kendi ülkenizi teslim edin!" | Video 02.11.2023 | 16:52
İsrail’in Gazze’ye saldırılarında can kaybı 9 bin 61’e yükseldi | Video 04:28
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 9 bin 61'e yükseldi | Video 02.11.2023 | 15:52
SON DAKİKA: İsrail Cibaliye ve Bureyc kampını vurdu! | Video 01:38
SON DAKİKA: İsrail Cibaliye ve Bureyc kampını vurdu! | Video 02.11.2023 | 16:07
İsrail binlerce kişinin sığındığı okula fosfor bombasıyla saldırdı | Video 00:31
İsrail binlerce kişinin sığındığı okula fosfor bombasıyla saldırdı | Video 02.11.2023 | 15:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA