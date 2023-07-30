İsrail’de iç savaş korkusu

İsrail'de siyasi ve toplumsal muhalefetin tepkilerine neden olan yargı reformunun ardından sokak gösterileri sürüyor. Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikleri içeren reformlar onaylanmasının ardından ülkedeki iç savaş korkusu da yayılıyor. İsrail'in Maariv gazetesinin anketine göre, İsrail vatandaşlarının yüzde 58'i ülkede bir iç savaşın patlak vermesinden korkuyor. Yasa tasarısının onaylanmasının ardından yüzlerce İsrail askeri görevi bırakırken, ankette İsrail vatandaşlarının yüzde 49'unun bu süreçte "ordunun yetersiz kalacağından çekindiği" yer aldı.