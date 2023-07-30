İsrail’de ‘öfke’ dinmiyor

İsraıl'de 30'uncu haftayı geride bırakan hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıran yasa tasarısını Meclis'ten geçirmesini protesto eden İsrailliler önceki gece ülke genelinde yine sokaklara indi. Başken Tel Aviv'in Kaplan Caddesi'ndeki gösteriye yaklaşık 130 bin kişi katıldığı iddia edildi. İsrail polisi, göstericilerin yürüyüş rotası boyunca güvenlik önlemi aldı. Kfar Saba kentinde bir sürücü yolu kapatan göstericilerin üzerine aracını sürdü. Olayda 1 kişi yaralandı, sürücü ise gözaltına alındı.