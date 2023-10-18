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Giriş Tarihi: 18.10.2023 21:44 Son Güncelleme: 18.10.2023 21:53

İsrail'den her kanlı saldırı sonrası aynı manipülasyon! Sırada 3. aşama mı var?

Dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işleyen İsrail, Filistin'i kan gölüne çevirdi. Binlerce insanı öldüren İsrail ordusu bu kez bir hastaneyi hedef aldı. 500 masum Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail'in her katliamdan sonra aynı "yalanlara" başvurması ise dikkat çekiyor. İsrail Gazze'deki korkunç bombalı saldırı sonrasında da yine bilindik manipülasyon yöntemini uygulamaya koydu. Peki İsrail'in 7 aşamalı manipülasyon yöntemi ne? Şimdi sırada hangi aşama var? İşte detaylar...

SABAH İNTERNET
İsrail’den her kanlı saldırı sonrası aynı manipülasyon! Sırada 3. aşama mı var?

İsrail Filistin'e tam anlamıyla bomba yağdırıyor. İsrail ordusunun saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Son olarak Gazze'de Baptist Hastanesi'ne (El-Ehli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bir bomba atıldı. Korkunç saldırıda çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 500 Filistinli öldü.

İSRAİL HER SALDIRI SONRASI AYNI YALANLARA SIĞINIYOR!

Öte yandan İsrail'in yıllardır gerçekleştirdiği her kanlı saldırının ardından aynı yalanlara sığınması ise dikkatlerden kaçmıyor. El-Ehli Arab Hastanesi katliamı sonrasında da yine aynı yalanlara sığındı.

2014 yılında Galler Gazetesi Western Mail'de yer alan yazı ise İsrail'in hastane katliamı ile tekrar gündeme geldi. Adam Johannes'in yazısında İsrail'in her korkunç saldırı sonrası uyguladığı "manipülasyon taktiği" madde madde sıralandı.

7 MADDEDE "İSRAİL'İN MANİPÜLASYON" YÖNTEMİ

Peki o maddeler neydi?

1. Ölüm haberlerini duymadık, araştıracağız.

2. İnsanlar öldürüldü, ancak bir arızalı Filistin roketi/bombası bunu yaptı.

3. Tamam biz öldürdük ama onlar teröristti.

4. Tamam sivillerdi ama canlı kalkan olarak kullanılıyorlardı.

5. Tamam, bölgede hiç savaşçı yoktu, dolayısıyla bu bizim hatamızdı. Ama biz kazara sivilleri öldürüyoruz, onlar bunu bilerek yapıyorlar.

6. Tamam biz onlardan çok daha fazla sivil öldürüyoruz ama diğer ülkelerin ne kadar berbat olduğuna bakın!

7. Neden hala İsrail'den bahsediyorsunuz? Yahudi düşmanı mısınız?

SIRADA 3. AŞAMA MI VAR?

İsrail son katliamında ilk iki maddedeki "bahaneleri" kullandı. Şimdi sırada 3. madde mi var?

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İsrail'den her kanlı saldırı sonrası aynı manipülasyon! Sırada 3. aşama mı var?
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