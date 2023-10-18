İsrail’den her kanlı saldırı sonrası aynı manipülasyon! Sırada 3. aşama mı var?

İsrail Filistin'e tam anlamıyla bomba yağdırıyor. İsrail ordusunun saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Son olarak Gazze'de Baptist Hastanesi'ne (El-Ehli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bir bomba atıldı. Korkunç saldırıda çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 500 Filistinli öldü.
İSRAİL HER SALDIRI SONRASI AYNI YALANLARA SIĞINIYOR!
Öte yandan İsrail'in yıllardır gerçekleştirdiği her kanlı saldırının ardından aynı yalanlara sığınması ise dikkatlerden kaçmıyor. El-Ehli Arab Hastanesi katliamı sonrasında da yine aynı yalanlara sığındı.
7 MADDEDE "İSRAİL'İN MANİPÜLASYON" YÖNTEMİ
Peki o maddeler neydi?
1. Ölüm haberlerini duymadık, araştıracağız.
2. İnsanlar öldürüldü, ancak bir arızalı Filistin roketi/bombası bunu yaptı.
3. Tamam biz öldürdük ama onlar teröristti.
4. Tamam sivillerdi ama canlı kalkan olarak kullanılıyorlardı.
5. Tamam, bölgede hiç savaşçı yoktu, dolayısıyla bu bizim hatamızdı. Ama biz kazara sivilleri öldürüyoruz, onlar bunu bilerek yapıyorlar.
6. Tamam biz onlardan çok daha fazla sivil öldürüyoruz ama diğer ülkelerin ne kadar berbat olduğuna bakın!
7. Neden hala İsrail'den bahsediyorsunuz? Yahudi düşmanı mısınız?
SIRADA 3. AŞAMA MI VAR?
İsrail son katliamında ilk iki maddedeki "bahaneleri" kullandı. Şimdi sırada 3. madde mi var?