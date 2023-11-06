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Haberler Dünya Haberleri İsrail'den Şifa Hastanesi'ne saldırı: Güneş enerjisi panellerini vurdu
Giriş Tarihi: 6.11.2023 16:55 Son Güncelleme: 6.11.2023 17:14

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne saldırı: Güneş enerjisi panellerini vurdu

İsrail, Gazze'ye hava saldırısını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı.

İsrail’den Şifa Hastanesi’ne saldırı: Güneş enerjisi panellerini vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sürüyor. Saldırıların ilk gününden bu yana hastaneler sadece tedavi görenlere değil güvenli yer arayışında olan pek çok kişiye de ev sahipliği yapıyor.

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne saldırı: Güneş enerjisi panellerini vurdu | Video

Şifa Hastanesi'nin yanındaki yerleşim bölgeleri de İsrail'in hedefi oldu. Elektriksiz yakıtsız susuz kalan şehir, açık hava hapishanesine döndü.

GÜNEŞ ENERJİ PANELLERİNİ BOMBALADI

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı.

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İsrail'den Şifa Hastanesi'ne saldırı: Güneş enerjisi panellerini vurdu
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