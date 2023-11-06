İsrail'den Şifa Hastanesi'ne saldırı: Güneş enerjisi panellerini vurdu | Video
İsrail, Gazze'ye hava saldırısını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı.
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