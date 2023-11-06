Video Dünya İsrail'den Şifa Hastanesi'ne saldırı: Güneş enerjisi panellerini vurdu | Video
İsrail'den Şifa Hastanesi'ne saldırı: Güneş enerjisi panellerini vurdu | Video

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne saldırı: Güneş enerjisi panellerini vurdu | Video

06.11.2023 | 16:56

İsrail, Gazze'ye hava saldırısını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı.

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