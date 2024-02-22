İsrail’e destek soykırım suçudur

srail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1070 artarak 29 bin 410'a yükseldi, yaralı sayısı da 69 bin 465 oldu. Katil İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşılık dünyadan tepkiler yükseliyor.ABD'nin South Carolina eyaletindeki Wake Forest Üniversitesi Yahudi Tarihi Bölümünden Prof. Barry Trachtenberg, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilere yönelik "soykırım niteliğinde bir imha kampanyası başlattığını" söyledi. ÖLÜM BÖLGESİNE DÖNDÜAvrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, İsrail'in Filistinlilere yönelik "soykırım" niteliği taşıyan uygulamalarını sona erdirmek için Avrupa hükümetlerine baskı yapılması gerektiğini belirterek, İsrail'e silah göndermenin de soykırıma doğrudan suç ortaklığı olduğunu söyledi.İngiltere'de Avam Kamarası, Gazze'de 'acil insani ateşkes' önergesini onayladı.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Gazze'de yaşananların "doğal bir felaket" olmadığını belirterek, "Bu insani felakettir ve durdurulmalıdır" dedi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Gazze'de yaşanan trajedinin boyutu kasıtlı olarak küçümseniyor" dedi.Japonya, Gazze Şeridi'ne ek 32 milyon dolarlık insani yardım gönderecek.Dünya Sağlık Örgütü: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi.BM raportörleri, İsrail'in Gazze'de "acil ateşkes" uygulaması gerektiğini belirtti.Açlığa karşı yabani bitkiGazze'de büyük gıda sıkıntısı yaşanıyor. Şarkul Avsat'a göre yağmur sularında insan müdahalesi olmadan yetişen yabani bitkiler pazarlarda yiyecek olarak satılmaya başlandı. Öte yandan İsrail ordusunun gıda taşıyan yardım TIR'ına saldırdığı kanıtlandı.Gazze'de büyük gıda sıkıntısı yaşanıyor. Şarkul Avsat'a göre yağmur sularında insan müdahalesi olmadan yetişen yabani bitkiler pazarlarda yiyecek olarak satılmaya başlandı. Öte yandan İsrail ordusunun gıda taşıyan yardım TIR'ına saldırdığı kanıtlandı.