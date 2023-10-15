İsrail’in bombaladığı Gazze’de 1000’den fazla kişi enkaz altında kaldı

Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilisi Muhammed el-Muğayyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de enkaz altında hala hayatta olan kişilerin bulunduğunu söyledi.

Muğayyar, İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı 2 bin 180'den fazla binayı doğrudan hedef aldığını belirtti.

İsrail saldırılarının kurtarma çalışmalarını tehlikeye attığını söyleyen Muğayyar, "Ekiplerimiz, enkaz altında 1000'den fazla kişinin bulunduğunu öngörmekte." dedi.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtilen Muğayyar, kısıtlı teçhizat ve imkan ile çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Muğayyar, enkaz altında hala hayatta olanların veya cenazelerin çıkarılması için acil uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Filistin'e çifte standart uygulanmaması gerektiğini vurgulayan Muğayyar, depremlerin vurduğu ülkelerde olduğu gibi Filistin'e de uluslararası yardım yapılması gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in kendilerini de hedef aldığını aktaran Muğayyar, uluslararası kanunlara göre insani yardımda bulunan kişilerin korunması gerektiğine işaret etti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.