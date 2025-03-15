İsrail'in Gazze soykırımı belgelendi! Barbarlığın kılıfı antisemitizm...
İsrail’in Gazze’deki soykırımını belgelemeyen uluslararası kurum kalmadı. Siyonist İsrail rejimi ise dünyadan yükselen bu haklı tepkilere karşı tek sığınak olarak sözde Yahudi düşmanlığna başvuruyor.
Katil İsrail'in 7 Ekim 2023 ile 19 Ocak 2025 arasında Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırımı uluslararası alanda söz sahibi olan tüm kurumlar tescilledi. Son olarak Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları bu gerçekleri ortaya koydu.
BM uzmanları: İsrail'i Filistinlilere giderek artan bir şekilde cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet kullanmakla, doğumhane ve üreme sağlığı tesislerini sistematik olarak yok ederek "soykırım eylemleri" gerçekleştirmekle suçladı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Kasım 2014'te yayınlanan raporda İsrail'in Filistinli sivilleri "kitlesel ve kasıtlı olarak zorla yerinden ederek" savaş suçu işlediğini duyurdu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM): İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı.