İsrail’in Gazze soykırımı belgelendi! Barbarlığın kılıfı antisemitizm...

Euro-Med: Aralık ayındaki raporda "Gazze'nin kuzeyinde korkunç insan hakları ihlalleri yaşanıyor" denildi. Çok sayıda kurum İsrail'in vahşetini ortaya koyarken siyonist rejimin ise bu gerçeklere karşı tek yaptığı antisemitezm yalanına başvurmak oluyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırım açıklamalarının ardından BM'yi "antisemitik ve terörü destekleyen bir kuruluş" olarak nitelendirdi. Netanyahu, hakkında tutuklama isteyen UCM Başsavcı'sını da 'yeni antisemitizm' ile suçlamıştı. ABD'deki üniversite öğrencilerinin Filistin yanlısı gösterileri de "Yahudi düşmanlığı" bahanesiyle yasaklanıyor ve öğrenciler tutuklanıyor.