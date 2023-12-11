İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 18 bin 205’e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 208 cenaze ile 408 yaralının getirildiğini aktaran Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti.

Kudra, İsrail güçlerinin cenazeleri almak isteyen ambulanslara engel olduğunu, yaralıların kan kaybından öldüğünü ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 18 bin 205'e, yaralıların sayısının da 49 bin 645'e çıktığını bildirdi.

"GAZZE'NİN GÜNEYİNDEKİ HASTANELERDE DURUM FELAKET"

İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarına ilişkin Kudra, saldırılar nedeniyle 22 hastane ile 46 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını, 137 hükümet binasının da hedef alındığını aktardı.

Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık sistemini kasıtlı olarak çökerttiğini, yüzlerce hasta ve yaralının ölümüne sebep olduğunu, bölge halkını ölüme mahkum ettiğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki duruma değinen Kudra, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde durum felaket ve dayanılmaz bir hal aldı. Yaralı sayısının çok olması, tedavi ve klinik imkanlarının az olması karşısında sağlık ekipleri kontrolü kaybetti." ifadesini kullandı.

Kudra, İsrail güçlerinin başta Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye olmak üzere, 36 sağlık çalışanını insanlık dışı şartlarda alıkoyduğunu kaydetti.

İsrail saldırılarında öldürülen sağlık çalışanı sayısının 296 olduğunu duyuran Kudra, dünya çapındaki insani yardım kuruluşları ile sağlık sendikalarına, dayanışma ve İsrail'in sağlık sektörüne karşı işlediği suçları kınama çağrısı yaptı.

Kudra, başta ortopedik cerrahi olmak üzere dünya çapındaki uzman sağlık ekiplerine yaralıları kurtarmak için Gazze'ye gelme çağrısı yaptı.

Yaralıların Gazze'den tahliyesi için kurulan mekanizmanın zayıf olduğunu aktaran Kudra, yüzlerce kişinin Gazze'den çıkmak için sırasını beklerken hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Kudra, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı merkezlerdeki sağlık sisteminin kötü durumda olduğunu belirterek, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılması, yetersiz beslenme, içme suyu ve hijyen malzemesi eksikliği nedeniyle yüzbinlerce kişinin ölüm riskiyle karşı karşıya kalabileceğini duyurdu.

Barınma merkezlerindeki duruma ilişkin Kudra, "Sağlık ekipleri, barınma merkezlerinden sağlık merkezlerine ulaşan 325 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit etti. Bu sağlık merkezlerine ulaşabilenlerin sayısı, asıl sayı bundan daha fazla olacak, bu da ölümcül bir felaketin habercisi." ifadesine yer verdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta binlerce yerinden edilmiş Filistinli için sağlık ocakları ve gezici klinik kurulmasını talep eden Kudra, uluslararası kurum ve kuruluşlara barınma merkezlerine gerekli sağlık hizmetlerinin sağlanması için çağrı yaptı.

Kudra, tıbbi yardımların İsrail'in kontrolü altında gönderildiğine dikkati çekerek, Tel Aviv'in bu durumu "hasta ve yaralıları öldürmek için silah olarak kullandığını" belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, dünya ülkelerine ve sağlık kuruluşlarına güvenli insani koridor oluşturarak, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere tıbbi yardım ve yakıtın ulaştırılması, İsrail'in kasıtlı olarak hedef aldığı sağlık sistemine destek olmak için Gazze Şeridi genelinde sahra hastaneleri kurulması çağrısı yaptı.