İsrail’in saldırılarının ardından bir ilk! Nasrallah açıklama yapıyor

Saldırılarda şu ana kadar 37 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 250'den fazla kişi yaralandı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaralıların tedavi sürecini takip etmek için Sağlık Bakanlığını ziyaret etti.

Saldırının ikinci dalgasının sona erdiği ve hastanelere yeni yaralıların gelmediği konusunda güvence veren Mikati, "Lübnan'da olup bitenlerde Birleşmiş Milletler nerede?" diye sordu.