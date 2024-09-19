İsrail'in saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Cevapsız kalmayacak
Son dakika haberi... Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Hizbullah Lideri Hasan Nasralla açıklama yapıyor. Gelen son dakika haberine göre ise; İsrail, Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce Lübnan'a saldırı düzenledi. Hizbullah hedeflerini vurdu. Saldırılara ilişkin açıklama yapan Hizbullah lideri Nasrallah, "İsrail kırmızı çizgileri aştı. Asla teslim olmayacağız. Saldırılar cevapsız kalmayacak." dedi.
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