7 Ekim'den bu yana dünyanın gözleri önünde bir insanlık suçu işleniyor. İsrail, Gazze'ye her dakika bomba yağdırmaya devam ediyor. İşgal güçlerinin bu saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybetti.
İSRAİL OKUL, HASTANE, İBADETHANE HER YERİ VURUYOR
Aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu Gazzeliler her gün hayata gözlerini yumuyor. Üstelik katil İsrail, okul, hastane ibadethane dinlemeden vahşet sergiliyor.
CHİCAGO'DAN ABD'YE MESAJ!
Diğer taraftan Batılılar İsrail zulmünü görmemekte ısrar etse de Gazze'deki katliamın tüm dünyada duyurulması için önemli gelişmeler de yaşanıyor.
İSRAİL ZULMÜ BÖYLE DUYURULUYOR
ABD'nin Chicago eyaletinde bir kamyonetin arkasında İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları anlatıldı.
İsrail'in savaş suçları ABD caddelerinde kamyonetle duyuruluyor
Kamyon cadde cadde dolaşarak yaşanan vahşeti ABD'lilere aktarıyor.