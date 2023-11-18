İsrail’in savaş suçları ABD caddelerinde kamyonetle duyuruluyor

BATI'NIN İKİYÜZLÜ TUTUMU!

Batı ise başta ABD olmak üzere bu mezalime sessiz kalmayı sürdürüyor. Ateşkes talebi bir yana dursun İsrail'in sırtını sıvazlayan Batı devletlerinin bu tavrı başta Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok ülke ve liderden de tepki görüyor.