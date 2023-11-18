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Haberler Dünya Haberleri İsrail'in savaş suçları ABD caddelerinde kamyonetle duyuruluyor
Giriş Tarihi: 18.11.2023 18:21 Son Güncelleme: 18.11.2023 18:49

İsrail'in savaş suçları ABD caddelerinde kamyonetle duyuruluyor

İsrail, Gazze'de masum sivilleri katletmeye devam ediyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago eyaletinde bir kamyonetten yapılan yayınla İsrail'in savaş suçları anlatılıyor.

İsrail’in savaş suçları ABD caddelerinde kamyonetle duyuruluyor

7 Ekim'den bu yana dünyanın gözleri önünde bir insanlık suçu işleniyor. İsrail, Gazze'ye her dakika bomba yağdırmaya devam ediyor. İşgal güçlerinin bu saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL OKUL, HASTANE, İBADETHANE HER YERİ VURUYOR

Aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu Gazzeliler her gün hayata gözlerini yumuyor. Üstelik katil İsrail, okul, hastane ibadethane dinlemeden vahşet sergiliyor.

BATI'NIN İKİYÜZLÜ TUTUMU!

Batı ise başta ABD olmak üzere bu mezalime sessiz kalmayı sürdürüyor. Ateşkes talebi bir yana dursun İsrail'in sırtını sıvazlayan Batı devletlerinin bu tavrı başta Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok ülke ve liderden de tepki görüyor.

CHİCAGO'DAN ABD'YE MESAJ!

Diğer taraftan Batılılar İsrail zulmünü görmemekte ısrar etse de Gazze'deki katliamın tüm dünyada duyurulması için önemli gelişmeler de yaşanıyor.

İSRAİL ZULMÜ BÖYLE DUYURULUYOR

ABD'nin Chicago eyaletinde bir kamyonetin arkasında İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları anlatıldı.

İsrail'in savaş suçları ABD caddelerinde kamyonetle duyuruluyor

Kamyon cadde cadde dolaşarak yaşanan vahşeti ABD'lilere aktarıyor.

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İsrail'in savaş suçları ABD caddelerinde kamyonetle duyuruluyor
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