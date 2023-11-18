İsrail'in savaş suçları ABD caddelerinde kamyonetle duyuruluyor

İsrail, Gazze'de masum sivillleri katletmeye devam ediyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago eyaletinde bir kamyonetten yapılan yayınla İsrail'in savaş suçları anlatılıyor.