İsrail'in savaş suçları ABD caddelerinde kamyonetle duyuruluyor
İsrail, Gazze'de masum sivillleri katletmeye devam ediyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago eyaletinde bir kamyonetten yapılan yayınla İsrail'in savaş suçları anlatılıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
İsrail'in savaş suçları ABD caddelerinde kamyonetle duyuruluyor 18.11.2023 | 18:25
28:10
06:37
Başkan Erdoğan, Almanya’ya gitti | Video 17.11.2023 | 14:20
04:36
02:15
01:14
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a operasyon anı kamerada... 10 gözaltı! 17.11.2023 | 11:46
00:59
07:06
Bakan Yumaklı: "2030'da su kıtlığı çekebiliriz" | Video 17.11.2023 | 10:24
00:18
Pençe-Kilit’te 13 terörist daha etkisiz hale getirildi | Video 17.11.2023 | 09:59
00:30
Bartın ve Zonguldak'ta mevsimin ilk karı yağdı 17.11.2023 | 00:28
04:48
00:07
Londra'da yüzlerce öğrenci Gazze'ye destek için yürüdü 16.11.2023 | 22:32
01:15
ABD’de yüzlerce Starbucks çalışanından grev 16.11.2023 | 22:15
00:21
01:22
01:02
Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı 16.11.2023 | 19:53
01:19
00:52
02:04
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret | Video 16.11.2023 | 16:51
09:35
Bakan Koca, Türkiye’ye getirilen Gazzelilere özel ilgi gösterdi | Video 16.11.2023 | 14:32