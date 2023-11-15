İsrail’in yalanlarla dolu propagandası gözler önünde! Önce algı sonra katliam: Fotoğrafını çekip sırtından vurdular

İSRAİL'DEN ALDATMA SAVAŞI

Diğer yandan işgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana dünya kamuoyuna yönelik yoğun bir şekilde aldatma savaşı da yürütüyor. Son olarak İsrail askerleri önce 79 yaşındaki Beşir Hacı'ya yardım ediyormuş gibi fotoğraf çekerek propaganda yaptı.

ÖNCE ALGI SONRA KATLİAM

Beşir Hacı isimli Filistinlinin fotoğraflarını paylaşarak, "Askerlerimiz savaşçı olmadan önce insandır. Gazze'nin kalbinde yardıma muhtaç yaşlı bir Filistinliye yardım ediyoruz" ifadeleri ile yalana başvuruldu.