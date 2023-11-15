İsrail’in yalanlarla dolu propagandası gözler önünde! Önce algı sonra katliam: Fotoğrafını çekip sırtından vurdular

Sivilleri hedef alan saldırılarıyla dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştiren katil İsrail, Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. İşgalciler ayrıca Batı Şeria ve Kudüs'te de çağdışı zulümlere başvuruyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana "soykırım" derecesine varan saldırılarında ise ölü sayısı her geçen dakika artıyor.
İSRAİL'DEN ALDATMA SAVAŞI
Diğer yandan işgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana dünya kamuoyuna yönelik yoğun bir şekilde aldatma savaşı da yürütüyor. Son olarak İsrail askerleri önce 79 yaşındaki Beşir Hacı'ya yardım ediyormuş gibi fotoğraf çekerek propaganda yaptı.
ÖNCE ALGI SONRA KATLİAM
Beşir Hacı isimli Filistinlinin fotoğraflarını paylaşarak, "Askerlerimiz savaşçı olmadan önce insandır. Gazze'nin kalbinde yardıma muhtaç yaşlı bir Filistinliye yardım ediyoruz" ifadeleri ile yalana başvuruldu.