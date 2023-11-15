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Haberler Dünya Haberleri İsrail’in yalanlarla dolu propagandası gözler önünde! Önce algı sonra katliam: Fotoğrafını çekip sırtından vurdular
Giriş Tarihi: 15.11.2023 00:14 Son Güncelleme: 15.11.2023 00:16

İsrail’in yalanlarla dolu propagandası gözler önünde! Önce algı sonra katliam: Fotoğrafını çekip sırtından vurdular

Katil İsrail dünyanın gözü önünde Filistinlilere karşı soykırım gerçekleştirirken aynı zamanda da dünya kamuoyuna yönelik yoğun bir şekilde aldatma savaşı da yürütüyor. Son olarak Filistinli Beşir Hacı'ya yardım ediyormuş gibi fotoğraf çekerek propaganda yapan işgalci İsrail’in, çekilen fotoğrafların ardından Filistinli Hacı’yı canice katlettiği ortaya çıktı.

İsrail’in yalanlarla dolu propagandası gözler önünde! Önce algı sonra katliam: Fotoğrafını çekip sırtından vurdular

Sivilleri hedef alan saldırılarıyla dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştiren katil İsrail, Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. İşgalciler ayrıca Batı Şeria ve Kudüs'te de çağdışı zulümlere başvuruyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana "soykırım" derecesine varan saldırılarında ise ölü sayısı her geçen dakika artıyor.

İSRAİL'DEN ALDATMA SAVAŞI

Diğer yandan işgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana dünya kamuoyuna yönelik yoğun bir şekilde aldatma savaşı da yürütüyor. Son olarak İsrail askerleri önce 79 yaşındaki Beşir Hacı'ya yardım ediyormuş gibi fotoğraf çekerek propaganda yaptı.

ÖNCE ALGI SONRA KATLİAM

Beşir Hacı isimli Filistinlinin fotoğraflarını paylaşarak, "Askerlerimiz savaşçı olmadan önce insandır. Gazze'nin kalbinde yardıma muhtaç yaşlı bir Filistinliye yardım ediyoruz" ifadeleri ile yalana başvuruldu.

FOTOĞRAFINI ÇEKİP ÖLDÜRDÜLER

Katil İsrail 'Yaşlıların güvenini sağlıyoruz' algısıyla fotoğrafları dünyaya servis ettikten sonra Filistinli Beşir Hacı'yı Gazze'nin güneyine ulaşmaya çalışırken katletti.

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İsrail’in yalanlarla dolu propagandası gözler önünde! Önce algı sonra katliam: Fotoğrafını çekip sırtından vurdular
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